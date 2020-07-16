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Испачканная постель, показания свидетелей и другие подробности судебного процесса Джонни Деппа и Эмбер Херд

Лондонский суд продолжает разбираться в деталях дела о клевете, возбужденного 57-летним Джонни Деппом против издателя и редактора The Sun из-за статьи, в которой было безапелляционно заявлено, что актер поднимал руку на свою бывшую жену Эмбер Херд. Депп отрицает, что когда-либо бил 34-летнюю актрису, публично обвинившую его в бытовом насилии. Всю историю Херд, растиражированную СМИ, актер считает спланированной мистификацией. А суд тем временем пытается разобраться в том, что на самом деле происходило в браке звезд, выслушивая показания свидетелей.

Джонни Депп 

Джонни Депп

Эмбер Херд 

Эмбер Херд

На днях показания дали несколько человек, работавших с актерами, и среди них — Кейт Джеймс, бывшая личная помощница Эмбер Херд, которая обвинила актрису в том, что та использовала ее личную историю пережитого сексуального насилия. Кейт поняла это, когда получила судебные документы, связанные с делом.
Когда я просматривала документы, обнаружила, что мисс Херд фактически использовала наш с ней разговор о сексуальном насилии, которое я пережила, изменив его так, что у нее получилась ее собственная история. Это в крайней степени расстроило и возмутило меня,— сказала суду Кейт Джеймс, работавшая с актрисой в течение трех лет.

Эмбер Херд и Джонни Депп 

По словам экс-помощницы звезды, Херд каждый вечер выпивала много красного вина, а потом отправляла ей бессвязные и оскорбительные сообщения с двух до четырех часов утра. О пристрастии Херд к алкоголю говорили и другие свидетели по делу о клевете. Ранее бывший дворецкий Деппа рассказал суду, что Херд часто выпивала бутылку или две за ночь, когда Депп был дома, и подтвердил, что был свидетелем их конфликтов.
Я часто видел, как мисс Херд подстрекала и пыталась спровоцировать мистера Деппа. Я никогда не видел, чтобы он был жесток или недобр к ней или вообще к кому-то еще,— сказал свидетель.

Эмбер Херд 

По делу выступил управляющий недвижимостью Джонни Деппа Кевин Мерфи, которого в суде спрашивали об инциденте 2015 года, — тогда, по словам Херд, Депп несколько раз ударил ее по лицу и вырвал клок волос, как сообщала пресса. Мерфи подтвердил суду, что видел актрису после предполагаемого инцидента.
На лице мисс Херд не было никаких синяков, порезов, покраснений или припухлостей, а также не было ни одного участка на голове с вырванными волосами,— сказал Мерфи в суде.

По его словам, фотографии, переданные журналистам помощниками Эмбер Херд, являются мистификацией.

Джонни Депп 

Стилист Саманта Макмиллен сказала суду днем ранее, что тоже не видела никаких следов насилия на лице Херд, когда работала с ней вскоре после сообщения о предполагаемом нападении мужа.

Мерфи рассказал суду, что видел Джонни Деппа со следами от ударов.
Я точно видел шишку и рану на лбу мистера Деппа от удара пультом от телевизора. Мистер Депп, видимо смущенный всей этой ситуацией, сказал, что нет ничего серьезного, и спросил меня, можно ли починить или заменить пульт,— рассказал Мерфи об инциденте, произошедшем в пентхаусе актера в Лос-Анджелесе.

Джонни Депп и Эмбер Херд 

Кевин Мерфи сообщил суду, что экономка Хильда Варгас обнаружила фекалии на простыне в постели Деппа и Херд, а также подтвердил, что Херд признала, что имеет отношение к тому, что постель оказалась испачкана, назвав случившееся «безобидной шуткой» в апреле 2016 года. Мерфи вспомнил свой разговор об этом с Херд и Деппом по телефону.
Я услышал, как мистер Депп сказал, что больше не может и хочет развестись. Мисс Херд не переставала орать, и я повесил трубку,— сказал свидетель.

По словам Мерфи, Депп был настолько разгневан испачканной постелью, что хотел отдать экскременты на ДНК-тест, чтобы установить, кто их оставил.

Эмбер Херд 

Кевин Мерфи заявил в суде, что актриса угрожала ему потерей работы, если он не сделает заявление, освобождающее ее от ответственности за незаконную транспортировку двух йоркширских терьеров в Австралию. У собак не было необходимых прививок, поэтому они не могли отправиться с хозяевами в путешествие, но тем не менее отправились, а вину за нарушение актриса, по словам Мерфи, свалила на него и свою помощницу Кейт Джеймс.
Джонни не хотел, чтобы собаки путешествовали, это было желание Эмбер,— сказал Мерфи.

16 июля, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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