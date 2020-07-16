Иск Нидерландов к России по делу Boeing зарегистрирован в ЕСПЧ

Нидерланды официально выдвинули России иск с обвинениями в крушении самолета Boeing на Украине в 2014 году и гибели 298 человек.

Иск был зарегистрирован в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) для дальнейшего разбирательства на международном уровне.

Как сообщает пресс-служба суда, Нидерланды обвинили РФ в нарушении Европейской конвенции по правам человека. Речь идет о статье 2-й (право на жизнь), статье 3-й (запрещение пыток и бесчеловечного обращения) и статье 13-й (право на эффективное средство правовой защиты).

«Межгосударственное заявление было зарегистрировано под номером 28525/20», — говорится в сообщении суда.

15 июля была опубликована развернутая информация относительно иска Нидерландов в ЕСПЧ против России по делу о гибели рейса МН17. Данные представили члены Международной совместной следственной группы и участники от стран, чьи граждане погибли в результате уничтожения самолета