Евреям диаспоры разрешили приезжать в Израиль на бар-мицвы родственников и свадьбы

Новые правила, опубликованные 13 июля Управлением по вопросам народонаселения и иммиграции, значительно расширяют список обстоятельств, при которых неграждане могут въезжать в Израиль для участия в мероприятии, посвященном жизненному циклу любимого человека, включая свадьбы, рождения и бар-мицвы.

Границы Израиля были закрыты для иностранцев в течение нескольких месяцев, чтобы сдержать распространение нового коронавируса. До настоящего времени в страну могли въезжать только ближайшие родственники умерших для участия в похоронах. Только родственники первой степени (родители, дети, братья и сестры), а также бабушки и дедушки людей, вступающих в брак, могли приезжать на свадьбы.

Как сообщила ивритоязычная газета «Makor Rishon», в соответствии с новыми инструкциями в этот список включены супруги и дети родственников в возрасте до одного года. Также будет разрешено въезжать иностранному супругу человека, являющегося гражданином или постоянным жителем Израиля, а также его ближайшим родственникам. Кроме того, ближайшие родственники, их супруги и дети, а также бабушки и дедушки будут иметь возможность посещать бар и бат-мицвы граждан Израиля. Родители израильских граждан, которые должны родить в течение месяца или которые родили в предыдущем месяце, также будут допущены в страну.

Утверждение новых инструкций было ожидаемо, заявил депутат Кнессета Михаэль Котлер-Вунш («Бело-голубые»). «Ожидающие маму и папу олим (новых репатриантов в Израиль), это сообщение для вас», – подчеркнул Котлер-Вунш, выросший в Канаде, в видеоролике, размещенном в «Фейсбуке». Всем тем, кто желает приехать в Израиль в этих особых обстоятельствах, все равно необходимо подать заявление на получение специального разрешения в местном израильском консульстве и взять на себя обязательство провести на карантине 14 дней. Им не разрешат покинуть страну до окончания периода изоляции. Кроме того, по данным «Makor Rishon», им нужно будет предъявить доказательство наличия медицинской страховки, включая страховку на лечение от Covid-19. Без разрешения им не позволят подняться на борт самолета.

На данный момент запрет на въезд иностранцев в Израиль продлен до 1 августа.

https://lechaim.ru/news/evreyam-diaspory-razreshili-priezzhat-v-izraile-na-bar-mitsvy-rodstvennikov-i-svadby/