Американский актер назвал темнокожих «настоящими евреями» и угодил в скандал

Американский комик и рэпер Ник Кэннон попал в скандал из-за того, что назвал афроамериканцев «настоящими евреями».

Темнокожего артиста уволили из телекорпорации ViacomCBS. Компания отказалась от сотрудничества с Кэнноном, объяснив это антисемитскими высказываниями актера, сделанными на его подкасте Cannon’s Class во время беседы с бывшим участником группы Public Enemy Профессором Гриффом (настоящее имя Ричард Гриффин).

Кэннон заявил, что его слова не могут быть антисемитскими, поскольку темнокожие люди и есть семиты. В том же подкасте Кэннон предположил, что белые люди — неполноценные темнокожие. Представители ViacomCBS заявили, что компания осуждает любую нетерпимость и категорически осуждает проявление антисемитизма в любой форме.

Кэннон после скандала не стал приносить извинений, заявив, что никогда не допускал высказываний на почве ненависти, призвав оскорбившихся к «здоровому диалогу».

39-летний Ник Кэннон снялся в таких фильмах, как «Люди в черном 2», «Гарфилд», «Бобби» и «День мертвецов» 2008 года.