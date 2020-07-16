Верховная Рада поддержала назначение Шевченко на пост главы НБУ Канье Уэст опять передумал » Amazon тайно разрабатывает универсальную вакцину от простуды Компания Amazon секретно работает над лекарством от простуды и хочет выйти с ним на рынок здравоохранения. Об этом сообщает CNBC. По сведениям журналистов, в секретном проекте Amazon Gesundheit задействовано около 100 человек. Команда хочет создать универсальную вакцину от простуды. Gesundheit входит в более крупный проект Amazon Grand Challenge, — секретную научно-исследовательскую группу в облачном подразделении Amazon Web Services (AWS). По данным CNBC, Gesundheit — попытка Amazon тайно построить новый бизнес. Компания хочет выйти на огромный американский рынок здравоохранения с новым продуктом. Журналисты уточняют, что сам Amazon официально не признавал существование Grand Challenge. Простуда – не столь безобидна. Она создает серьезный вызов экономике. Так, только в США потеря производительности из-за простуды оценивается более чем в 40 миллиардов долларов в год. Дети в США из-за простуды ежегодно пропускают 200 миллионов школьных дней, зачастую вынуждая оставаться дома и родителей.

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