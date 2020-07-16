16-летняя дочь Чарли Шина и Дениз Ричардс Сэм Шин начала модельную карьеру

За время пандемии коронавируса и связанного с ней карантина многие потеряли работу или были вынуждены приостановить привычную деятельность, но кому-то, наоборот, удалось начать свою карьеру!

Так, 16-летняя дочь Чарли Шина и Дениз Ричардс Сэм поучаствовала в своей первой профессиональной фотосессии. Съемки проходили на пляже в Малибу, а девушка позировала в женственных платьях от бренда Joyfolie. Вместе с ней на площадке работали стилист по волосам Лаура Ругетти, визажист Памела Брогарди или фотограф Майкл Дж. Саймон.

Похоже, девушка давно мечтала попробовать себя в роли модели, и эта сфера ей интересна. Например, не так давно Сэм поучаствовала во флешмобе, где пользователи сети делились своими версиями обложки Vogue.