В Беларуси милиция пытается разогнать протестующих силой

Вечером 14 июля в Беларуси сотни людей в нескольких городах вышли на улицы в знак протеста после решения Центральной избирательной комиссии не регистрировать для участия в президентских выборах отдельных кандидатов, в частности Виктора Бабарико, который считался главным конкурентом действующего президента Александра Лукашенко.

Как сообщают местные СМИ, только в Минске силовики задержали минимум 24 человека (в том числе двоих журналистов), в Гомеле – еще пять (двое из них — журналисты), по одному задержанному – в Бресте, Бобруйске и Солигорске, сообщается о задержаниях в городе Пружаны.

Корреспондентов Еврорадио сотрудники милиции задержали во время прямой трансляции. Также в прямом эфире задержали двух корреспондентов белорусской службы Радио Свобода и журналиста телеканала Белта.

В столице Беларуси милиция начала перекрывать доступ к площади Независимости в центре города, к месту привезли несколько автозаков.

В МВД подчеркнули, что «сотрудники милиции примут все меры, направленные на поддержание общественного порядка и пресечение противоправных действий!».