Ученые выяснили, что в мужской бороде больше бактерий, чем в собачьей шерсти

Бородатые мужчины — носители большего количества микробов, чем собаки. К такому выводу пришли швейцарские ученые после сравнительного исследования растительности на мужских лицах и шерсти на собаках. Оказывается, бороды кишат бактериями и являются очагами, в которых могут развиваться различные инфекции. Читайте дальше, что еще живет в мужских бородах, и, чем грозит пышная растительность на лице своему владельцу.

В бородах мужчин живет больше микробов, чем в собачьей шерсти: это показывают новые исследования. Швейцарские ученые измерили уровень бактерий на 18 мужских лицах с густой растительностью и на шерстяном покрове 30 собак. Они обнаружили, что бактериальная нагрузка на образцах, взятых из бород, значительно больше, чем на шерсти псов.

Научное исследование было проведено с целью определения риска заболеваний, которые могли бы передаваться людям от собак, если бы они использовали один, и тот же МРТ-аппарат.

Оказалось, что все мужчины, в возрасте от 18 до 76 лет, имеют высокий уровень микробов, а у семерых есть бактерии, опасные для здоровья человека. Только у 23 собак наблюдалось повышение уровня микробов, а у остальных животных все было в норме.

На основании этих результатов можно утверждать, что собаки — чище, чем бородатые мужчины. Несмотря на это, предыдущее исследование показало, что парни с бородами — лучшие бойфренды. Что ж, девушкам придется делать выбор в сторону любви и заботы, или чистоты.