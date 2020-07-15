 
  »

Ученые выяснили, что в мужской бороде больше бактерий, чем в собачьей шерсти

Бородатые мужчины — носители большего количества микробов, чем собаки. К такому выводу пришли швейцарские ученые после сравнительного исследования растительности на мужских лицах и шерсти на собаках. Оказывается, бороды кишат бактериями и являются очагами, в которых могут развиваться различные инфекции. Читайте дальше, что еще живет в мужских бородах, и, чем грозит пышная растительность на лице своему владельцу. Ученые выяснили, что в мужской бороде больше бактерий, чем в собачьей шерсти

В бородах мужчин живет больше микробов, чем в собачьей шерсти: это показывают новые исследования. Швейцарские ученые измерили уровень бактерий на 18 мужских лицах с густой растительностью и на шерстяном покрове 30 собак. Они обнаружили, что бактериальная нагрузка на образцах, взятых из бород, значительно больше, чем на шерсти псов. Ученые выяснили, что в мужской бороде больше бактерий, чем в собачьей шерсти

Научное исследование было проведено с целью определения риска заболеваний, которые могли бы передаваться людям от собак, если бы они использовали один, и тот же МРТ-аппарат.

Ученые выяснили, что в мужской бороде больше бактерий, чем в собачьей шерсти

Оказалось, что все мужчины, в возрасте от 18 до 76 лет, имеют высокий уровень микробов, а у семерых есть бактерии, опасные для здоровья человека. Только у 23 собак наблюдалось повышение уровня микробов, а у остальных животных все было в норме.

Ученые выяснили, что в мужской бороде больше бактерий, чем в собачьей шерсти

На основании этих результатов можно утверждать, что собаки — чище, чем бородатые мужчины. Несмотря на это, предыдущее исследование показало, что парни с бородами — лучшие бойфренды. Что ж, девушкам придется делать выбор в сторону любви и заботы, или чистоты.

15 июля, 2020 | Category: Наука, Новости ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  