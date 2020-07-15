Ученые — население Земли сильно сократится в этом веке

Ученые из Института показателей и оценки здоровья при Медицинской школе Университета Вашингтона считают, что после пика в 2064 году начнется постепенное снижение, которое будет иметь постоянный характер, и в 2100 году на Земле будет насчитываться около 8,79 млрд человек. При этом вырастет средняя продолжительность жизни, которая практически по всему миру превысит 74 года.

Причинами демографических изменений станет распространение образования, более широкое применение средств современной контрацепции в странах Африки, Ближнего Востока и некоторых азиатских государствах.

Сейчас в мире проживает около 7,59 млрд человек.