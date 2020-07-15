Tesla в Германии запретили использовать слово «автопилот»

Это собственно то, о чем мы рассуждали некоторое время назад тут в блоге. Мы обсуждали то, что никакого автопилота у Tesla нет и это вводит людей в заблуждение и приводит к жестким авариям.

И вот немецкий суд принял решение о запрете слова «автопилот» в описании возможностей Tesla в Германии. По мнению экспертов, термины вроде «автопилота» вводили владельцев машин в заблуждение о способностях Tesla.

Электромобили компании могут осуществлять адаптивный круиз-контроль, самостоятельно подъезжать к владельцу с парковки или ехать на «автопилоте». Однако для работы функций всё равно требуется водитель за рулём, а машины Tesla не считаются самоуправляемыми.

В Wettbewerbszentrale также упомянули в суде анонсы на сайте Tesla, в которых говорилось, что автоматическое вождение начнёт работать на городских улицах в Германии к концу 2020 года. При этом немецкие власти пока не дали на это разрешения, а в анонсах не упоминается, что пока подобная функция запрещена. В мюнхенском суде с организацией согласились.

Как отметили в TechCrunch, это не первый раз для компании, когда она сталкивается с критикой из-за «автопилота». Различные организации годами поднимали вопрос о том, можно ли так называть технологию Tesla или будет честнее указывать, что это система помощи водителю второго уровня.

Решение немецкого суда журналисты назвали определяющим. На него могут в дальнейшем ориентироваться другие страны, где действует более строгая регуляция в отношении рекламы.