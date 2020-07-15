Созданы датчики здоровья, которые наносятся на кожу простым карандашом

В деле «тату»-устройств для мониторинга состояния здоровья наметился явный прогресс, который может привести к широкому распространению доступных и качественных датчиков среди населения.

Созданы датчики здоровья, которые наносятся на кожу простым карандашом



Инженеры из Университета Миссури разработали простой способ нанесения на кожу устройства для мониторинга показателей здоровья в режиме реального времени. Вместо привычных для «тату»-датчиков пластиков, новых органических материалов и наноматериалов, нанесенных на полимеры, ученые предложили использовать обычную офисную бумагу. Линии, нарисованные на ней обычным графитовым стержнем карандаша, будут служить проводящими путями и чувствительными «электродами».

Новаторское решение представлено в статье, опубликованной в трудах Национальной академии наук США, и может привести к значительному удешевлению поверхностных устройств для диагностики заболеваний и отклонений в организме. С помощью датчика, нарисованного карандашом на бумаге, можно получать сведения о температуре тела, ритме сердца, частоте дыхания, уровне глюкозы и мочевой кислоты, альфа, бета и тета-ритмах.

Для подобных устройств подходят карандаши с 93% графита. На бумагу можно нанести биосовместимый аэрозольный клей, чтобы она лучше прилипала к коже человека.

Открытие потенциально найдет широкое применение в области персонального здравоохранения, образования и дистанционного научного исследования, что особенно актуально во время ограничений, связанных с пандемией COVID-19. Бумажные медицинские «татуировки» при этом намного экологичнее пластиковых, так как разлагаются в течение недели. Следующим шагом разработчиков будет развитие и тестирование биомедицинских компонентов, включая электрофизиологические, температурные и биохимические датчики.