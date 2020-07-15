Режиссер Джокера показал неизвестные кадры со съемок фильма

Режиссер Тодд Филлипс в своем Instagram опубликовал пару ранее неизвестных снимков со съемок своего фильма Джокер. На фото — актер Хоакин Феникс.

Американский кинорежиссер Тодд Филлипс показал неизвестные кадры со съемок психологического триллера Джокер. Фото он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

На снимках запечатлен актер Хоакин Феникс в роли суперзлодея Артура Флека.

На одном из кадров Феникс стоит спиной к фотографу и смотрит на лестницу, на которой танцует в фильме.

Фото получили почти 114 тысяч лайков.

Премьера ленты состоялась 31 августа 2019 года на 76-м Венецианском кинофестивале, где картина удостоилась главного приза — Золотого льва. На украинские экраны Джокер вышел в октябре.

Картина получила Оскар в категориях Лучшая мужская роль (Хоакин Феникс) и Лучшая музыка к фильму (Хильдур Гуднадоуттир). Феникс и Гуднадоуттир также получили Золотой глобус и BAFTA.

В мировом прокате Джокер собрал более одного миллиарда долларов, тем самым он оказался на седьмой строчке в списке самых кассовых фильмов 2019 года.