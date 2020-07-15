Раскрыта официальная причина смерти Наи Риверы

Восьмого июля весь мир узнал о страшной трагедии случившийся с американской актрисой и звездой сериала «Хор» Наей Риверой (Naya Rivera). Днем девушка арендовала лодку и пустилась в плавание вместе со своим четырехлетним сыном по реке Перу. Спустя несколько часов люди, на рядом проезжающем судне, заметили, что ребенок в лодке находится один и сразу вызвали полицию. По словам мальчика его мама, она же Ривера, решила искупаться, но нырнув под воду обратно не показалась.

На протяжении пяти дней полиция округа Вентура совместно со спасательным отрядом и водолазами обыскивали не только водоем, но и ближайшие окрестности, в надежде, что Ная Ривера жива. К сожалению, спустя 5 суток тело актрисы было найдено среди водорослей.

Отметим, что за это время в сети появилось несколько слухов связанных со смертью девушки. Одни утверждали, что она была в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, другие же, что смерть ее могла быть насильственной.

Вчера было проведено вскрытие, которое показало, что актриса была полностью здорова, а в крови Риверы не было обнаружено никаких других препаратов или веществ. Судмедэксперт сказал, что девушка просто запуталась в водорослях и утонула. За последние пару лет это не первая трагедия на реке Пиру, сейчас жители штата Калифорния подписывают петицию о запрете купания в этом водоеме.