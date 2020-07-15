Прививка от туберкулеза спасает от коронавируса

Намеки на то, что вакцинация от туберкулеза вакциной БЦЖ заметно снижает шансы на тяжелое течение коронавирусной инфекции были уже давно. Еще в самом начале пандемии врачи и ученые заметили, что смертей от вируса заметно меньше в странах с большим охватом вакцинацией БЦЖ.

Это выглядело обнадеживающе, но было очень тяжело доказать, что это именно эффект вакцины, а не влияние сопутствующих факторов, таких как хреновая статистика, меньшие объемы тестирования и меньшая продолжительность жизни в странах с большим распространением туберкулеза.

И вот в очень авторитетном журнале PNAS вышла статья, где была тщательно проанализирована связь БЦЖ-индекса и смертности от СOVID-19.

БЦЖ-индекс — это комплексная характеристика, которая включает в себя возраст вакцинируемых, число лет, в течении которых проводилась вакцинация в стране и среднее покрытие населения вакцинацией.

Выводы получились однозначными: массовая вакцинация БЦЖ действительно эффективно снижает смертность от коронавируса в конкретной стране! Рост БЦЖ-индекса на 10% приводит к стижению смертности на 10.4% т.е. очень красивая линейная зависимость.