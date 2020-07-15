Прививка от туберкулеза спасает от коронавируса

Намеки на то, что вакцинация от туберкулеза вакциной БЦЖ заметно снижает шансы на тяжелое течение коронавирусной инфекции были уже давно. Еще в самом начале пандемии врачи и ученые заметили, что смертей от вируса заметно меньше в странах с большим охватом вакцинацией БЦЖ.
Это выглядело обнадеживающе, но было очень тяжело доказать, что это именно эффект вакцины, а не влияние сопутствующих факторов, таких как хреновая статистика, меньшие объемы тестирования и меньшая продолжительность жизни в странах с большим распространением туберкулеза.
И вот в очень авторитетном журнале PNAS вышла статья, где была тщательно проанализирована связь БЦЖ-индекса и смертности от СOVID-19.
БЦЖ-индекс — это комплексная характеристика, которая включает в себя возраст вакцинируемых, число лет, в течении которых проводилась вакцинация в стране и среднее покрытие населения вакцинацией.
Выводы получились однозначными: массовая вакцинация БЦЖ действительно эффективно снижает смертность от коронавируса в конкретной стране! Рост БЦЖ-индекса на 10% приводит к стижению смертности на 10.4% т.е. очень красивая линейная зависимость.
В то же время в Финляндии, Норвегии, Польше, Литве, Болгарии и Украине БЦЖ-индекс превышает 0.75 и там смертность меньше в 10 и более раз! При этом в Финляндии и Норвегии обязательную вакцинацию тоже отменили, но не так давно как в соседней Швеции, чтобы индекс успел сильно упасть. Результат более чем наглядный.
Эффект БЦЖ, по видимому, объясняется стимуляцией неспецифического врожденного иммунитета широкого спектра действия у привитых людей. Именно он позволяет использовать БЦЖ для борьбы с некоторыми видами рака — иммунная система оказывается «обученной» быть более бдительной и лучше реагировать на патогены и аномальные клетки даже не имея строго специфической реакции на них.
Это еще одна яркая иллюстрация того, что антивакцинаторы — это моральные уроды и социально опасные преступники, которые делают общество уязвимым не только к давно известным болезням, но и к совершенно новым инфекциям.
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