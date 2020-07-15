Пентагон заявил о выводе войск с пяти баз в Афганистане

Представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что американские войска выведены с пяти военных баз в Афганистане, передает Reuters.

Речь идет об объектах в провинциях Гильменд, Урузган, Пактика и Лагман. Отмечается, что таким образом США соблюдают условия перемирия от 29 февраля с террористами движения «Талибан» (запрещено в России). По нему Вашингтон обязывался сократить контингент до 8600 человек и вывести войска с пяти баз в течение 135 дней.

Ранее американский президент Дональд Трамп призывал Афганистан разбираться со своими проблемами без США. «Мы должны выступать как боевая сила в Афганистане, но мы действуем как полиция. Им пора самим разобраться и следить за происходящим», — подчеркнул он и призвал вернуть американских солдат домой.

29 февраля США и «Талибан» заключили мир в ходе церемонии в катарской Дохе. Документ должен привести к миру в Афганистане. Госсекретарь США Майк Помпео призвал талибов выполнять обещание о разрыве связей с «Аль-Каидой» и поддержать борьбу против «Исламского государства» (обе запрещены в России).