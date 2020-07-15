ОПЕК предсказала России безвозвратную потерю части нефтяной промышленности

Россия не сможет вернуться не прежние уровни добычи нефти после окончания действия соглашения ОПЕК+, обязавшего российских нефтяников сократить производство до минимума за 18 лет.Такой прогноз дает Организация стран экспортеров нефти (ОПЕК) в июльском докладе о состоянии рынка «черного золота».

В рамках сделки, заключенной в апреле после неудачной ценовой войны с Саудовской Аравией, Россия обязалась убрать с рынка 2,7 млн баррелей в день, приняв максимальную квоту среди всех стран-участниц.

По данным Минэнерго, эти обязательства практически полностью выполняются: на начало июля добыча в РФ снизилась до 8,6 млн баррелей в сутки (при квоте 8,5 млн).

С августа страны ОПЕК+ смогут нарастить добычу на 2 млн баррелей в день, в том числе Россия — на 500 тысяч. С учетом высокой добычи первого квартала и смягчения квот во второй половине года в среднем годовая добыча в РФ снизится на 1,13 млн баррелей в сутки, оценивает ОПЕК.

Сделка ОПЕК+ истекает в апреле 2021 года — с этого момента государствам-участникам будет позволено вернуться к докризисным объемам добычи. Но Россия, как считают в ОПЕК, не сможет этого сделать. Добыча в РФ вырастет всего 0,04 млн баррелей в день, то есть 0,3% от потерянных объемов, следует из доклада.

ОПЕК, вероятно, делает ставку ставку на то, что замороженные скважины в странах вне картеля запустить уже не получится, говорит аналитик Energy Aspects Амрита Сен. По оценке картеля, Россия может безвозвратно потерять порядка 10% от общей нефтедобычи (11,2 млн баррелей в день) и около 23% экспорта.

Картель прогнозирует, что спрос на нефть в мире восстановится к докризисным уровням в четвертом квартале 2021 года и составит 99,7 млн баррелей в день.

Всю потребность в дополнительной нефти ОПЕК намерена покрыть самостоятельно. Спрос на свои поставки в конце следующего года (октябрь-декабрь) картель оценивает в 30 млн баррелей в день, что даже выше уровня прошлого года (29,4 млн).

В выигрыше от сделки по стабилизации нефтяного рынка останутся страны, которые в ней не участвовали, следует из прогнозов ОПЕК. Так, Норвегия увеличит добычу на 300 тысяч баррелей в сутки в этом году и еще 150 тысяч — в следующем.

Бразилия, которая также отказался присоединиться к соглашению, добавит на рынок 470 тысяч баррелей в сутки новых поставок суммарно за два года.

США потеряют 1,37 млн баррелей ежедневной добычи в этом году и восстановят 240 тысяч (17%) — в следующем.

Россия рискует потерять истощенные залежи, где добыча ведется со времен брежневского застоя, считает главный сырьевой стратег Goldman Sachs Джефф Карри: «Если остановить работу, возобновить ее будет невозможно. Старым нефтяным месторождениям грозит закрытие».

«Пострадают в основном участки Поволжья, часть довольно выработанных месторождений Западной Сибири», — указывает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В их числе, например, Самотлор, кормивший СССР валютными доходами еще в сытых и стабильных 1970х.

Сложившиеся обстоятельства подтолкнут компании замораживать наименее рентабельные скважины и месторождения, однако гарантии, что их потом можно будет восстановить, нет, часть запасов может быть потеряна, отмечает Юшков.

Проблема с сокращением добычи нефти в России заключается в том, что часть запасов можно потерять, говорит бывший главный геолог Госкомиссии РФ по запасам полезных ископаемых Роман Судо.

Когда квота России была небольшой нефтяные компании могли эффективно чередовать как интенсивность режимов эксплуатации конкретных добывающих скважин, уменьшая их дебиты, но не доводя до полной остановки скважин, так и чередовать месторождения, пласты, цеха добычи, говорит бывший главный геолог Госкомиссии РФ по запасам полезных ископаемых Роман Судо.

«Теперь — только полное отключение (части скважин). Во многих скважинах, с учетом остаточных извлекаемых запасов нефти и при ожидаемых ценах на нефть, (отключение) уже навсегда», — говорит Судо.