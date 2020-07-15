Объявлены победительницы конкурса «Королева красоты в Израиле на 2020 год

На этой неделе, 13 июля, журнал «Ле Иша» и издательский дом «Едиот Ахронот» объявили победительниц конкурса «Королева красоты Израиля» 2020 года. Первое место и титул «королева красоты Израиля» достались 18-летней Теиле Леви из Явне. Второго места и титула «девушка Израиля» была удостоена 18-летняя Тали Краснопольски из Нагарии.

В полуфинал также вышли 23-летняя Ноа Теоми из Йехуда и 20-летняя Хен Шауль из Бат-Яма.

Конкурс стартовал в январе, из примерно тысячи претенденток были отобраны 12 девушек. Финал планировался на май, но он был перенесен на несколько месяцев из-за эпидемии коронавируса. Карантинные меры отразились и на формате проведения финального шоу.

«Королева красоты» Теила Леви будет представлять Израиль на международном конкурсе «Мисс Вселенная», формат которого, по всей видимости, будет изменен из-за пандемии коронавируса.

Теила Леви родилась и выросла в Рамле. После развода родителей с 16-ти лет живет самостоятельно, сначала в Рамле, теперь с другом в Явне. Работает в магазине одежды, ожидая призыва в ЦАХАЛ. У нее есть сестра и двое братьев. Младшему, 10-летнему брату Ури в раннем детстве был поставлен диагноз аутизм. Помогая брату, Теила стала добровольцем в школах для детей с особыми потребностями. В будущем Теила планирует изучать клиническую социологию. В конкурсах красоты участвует с 2017 года.

Тали Краснопольски родилась в Беэр-Шеве в семье репатриантов из бывшего СССР. Потом семья перебралась в Кирьят-Моцкин, а три года назад – в Нагарию. После окончания школы Тали ждет призыва в ЦАХАЛ в качестве спортсменки. С восьмилетнего возраста, следом за старшей сестрой Лиорой, Тали занимается теннисом (несколько лет также увлекалась художественной гимнастикой). Она профессиональная спортсменка, участвовала в международных соревнованиях, занимает третье место в рейтинге по Израилю в своей возрастной группе. У нее есть также старший брат, который занимается бизнесом на Кипре.

Напомним, что в прошлом году победительницами конкурса «Королева красоты Израиля» стали Села Шарлин, представлявшая Израиль на конкурсе «Мисс Вселенная 2019», и Ульяна Фридрих.

