Герой Вина Дизеля может погибнуть в «Форсаже 10»

Это жертва, на которую нужно пойти ради дальнейшего развития франшизы.

Студия Universal имеет долгосрочные и разнообразные планы на свою мегауспешную франшизу «Форсаж», но основная линейка фильмов все же должна окончиться на десятой части. Согласно источнику, финалом саги во главе с семьей Торетто станет смерть Дома в исполнении Вина Дизеля. Это событие должно стать поворотным моментом, который откроет путь многочисленным спин-оффам.

Дизель выступает главным лицом «Форсажа» уже на протяжении почти двадцати лет, являясь также одним из продюсеров «скоростной» франшизы, но учитывая, какой успех снискал в прокате «Хоббс и Шоу», Universal приходит к заключению, что в будущем на первые роли должны выйти другие персонажи.

Согласно имеющимся данным, Universal рассчитывает не только снять сиквел «Хоббса и Шоу», но и выпустить женский спин-офф «Форсажа», о котором впервые заговорили еще несколько лет назад. По словам Дизеля, этот проект по-прежнему находится в разработке. Кроме того, ходят слухи, что одну из главных ролей в каком-то из последующих фильмов может получить Райан Рейнольдс, тогда как погибшая было героиня Галь Гадот имеет шансы «восстать из мертвых», подобно Хану.