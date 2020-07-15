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Чудо-женщина сыграет в женской версии бондианы

Чудо-женщина сыграет в женской версии бондианы

Актриса Галь Гадот исполнит главную роль в новом пока что безымянном шпионском боевике от студии Skydance.

О сюжете предстоящего проекта пока что нет ни малейшей информации. Все держится в строжайшем секрете. Однако инсайдеры утверждают, что это будет экшен в духе «Джеймса Бонда» и «Миссии невыполнимой».

Над сценарием поработает Грег Рука, на счету которого комикс «Старая гвардия» и его адаптация, вышедшая на Netflix буквально на днях. Сроки производства таинственного шпионского боевика не уточняются, так как сперва Гадот должна закончить съемки в комедийном экшене «Красное уведомление».

15 июля, 2020 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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