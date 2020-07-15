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Бодибилдерша-порнозвезда умерла в 43 года в мучениях

Джоанна Томас

Британская бодибилдерша и порнозвезда Джоанна Томас умерла в возрасте 43 лет. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, Томас была найдена мертвой у себя дома. В последние годы спортсменка тяжело болела. Она боролась с остеоартрозом и с трудом передвигалась по дому. Отмечается, что бывшая культуристка собирала деньги на лечение, жалуясь, что болезнь отняла у нее средства к существованию.

Томас стала самой молодой женщиной, получившая право выступать на профессиональных соревнованиях под эгидой Международной федерации бодибилдинга (IFBB), в 21 год. Она побеждала в нескольких крупных соревнованиях, а также участвовала в главном турнире в профессиональном бодибилдинге «Мисс Олимпия». В период с 1997-го по 2007-й британка снималась в порнофильмах.

15 июля, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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