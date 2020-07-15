Акушерка Алины Кабаевой после родов Алины смогла купить себе недвижимость на миллиард рублей

Главный акушер-гинеколог Минздрава России Лейла Адамян и ее дочь владеют элитной недвижимостью в центре Москвы стоимостью больше миллиарда рублей. Приобретение недвижимости совпало с беременностью и родами олимпийской чемпионки по художественной гимнастике и депутата Госдумы России Алины Кабаевой, которая, по информации СМИ, рожала в столичном медицинском центре под присмотром Адамян.

Ни у Адамян, ни у ее дочери не было источников доходов, которые могут объяснить такое обогащение. Официальный доход Адамян за 2018 год составил 32 миллиона 750 тысяч рублей, что в 25 раз меньше стоимости приобретенной недвижимости на улице Большая Якиманка.

О родах Кабаевой в мае прошлого года сообщил «Московский комсомолец», но вскоре издание удалило материал со своего сайта.