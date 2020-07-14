В США будет высокоскоростной тяжелый истребитель к 2022 году

Американские ВВС получат первые тяжеловооруженные версии истребителей F-15 — F-15EX — во втором квартале 2021 финансового года (первый квартал 2022 года). Согласно сообщению ВВС США, военные подписали контракт на поставку первой партии из восьми новых самолетов, разработкой которых занимается американский авиастроительный концерн Boeing.

Истребители-бомбардировщики F-15 Strike Eagle поступили на вооружение ВВС США в конце 1980-х годов. Они были разработаны на базе истребителей завоевания превосходства в воздухе F-15 Eagle, принятых на вооружение в середине 1970-х годов. Последние закупки F-15 были произведены ВВС США в 2001 году. Часть из стоящих на вооружении американских военных самолетов уже устарела и требует замены.

В настоящее время в США не существует альтернативы тяжелому истребителю F-15 — новые боевые самолеты такого класса не разрабатывались из-за того, что значительную часть бюджетов оттягивали на себя проекты истребителей F-22 Raptor и F-35 Lightning II. Проект F-15EX был предложен ВВС США в качестве относительно дешевого и быстрого способа пополнить тяжелую фронтовую авиацию новыми самолетами.

В общей сложности ВВС США намерены приобрести 76 истребителей F-15EX, потратив на них в общей сложности 23 миллиарда долларов. По условиям соглашения с Boeing, первые два самолета военные получат в 2021 финансовом году, а остальные шесть будут поставлены ВВС США в 2023 финансовом году (начнется 1 октября 2022 года). В 2021 финансовом году военные приобретут еще 12 новых истребителей.

Boeing представил проект модернизации истребителя-бомбардировщика F-15 летом 2018 года. После завершения разработки F-15EX станет самым вооруженным истребителем в мире — одна из его боевых конфигураций предполагает оснащение 22 ракетами класса «воздух-воздух», а другая — восемью ракетами класса «воздух-воздух» и 28 корректируемыми авиационными бомбами SDB.

Проект F-15EX предполагает усиление конструкции фюзеляжа и крыла, установку новых двигателей. Истребитель оснастят «стеклянной» кабиной пилота, системой вывода важной информации на нашлемный дисплей, новым компьютером управления полетными заданиями, усовершенствованными системами радио- и спутниковой связи, новой системой предупреждения о радиолокационном облучении и пусках ракет, а также инфракрасной поисково-следящей системой.

Базовый F-15E способен развивать скорость до трех тысяч километров в час. Его боевой радиус составляет около 1,3 тысячи километров. Strike Eagle вооружен 20-миллиметровой авиационной шестиствольной пушкой M61A1 Vulcan с боезапасом на 500 выстрелов, а также оснащен подкрыльевыми и подфюзеляжными пилонами для подвески различного ракетного и бомбового вооружения общей массой 10,4 тонны.