Скандальная книга о Трампе издана

Это выход сегодня книги племянницы Трампа Мери Трамп «Чересчур много и всегда мало: как моя семья вырастила самого опасного человека в мире».

Суд снял все ограничения и Мери, которая есть лицензированным психотерапевтом, имеет право говорить о книге, о Трампе, продвигать и рекламировать книгу на ТВ и тд.

Книга уже несколько недель есть лидером продаж среди всех книг в стране.

Мери считает, что она обязана помешать Трампу стать президентом снова и обязана не позволить Трампу уничтожить Америку так же как он уничтожил ее отца и многих других людей.

Мери считает, что патологический лжец, нарцисс, социопат (из книги) не может быть президентом великой страны.

Олег Пономарь