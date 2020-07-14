Самых редких горилл в мире впервые запечатлели на камеру с группой детенышей

Фотоловушка впервые запечатлела семейную группу западных речных горилл — самого редкого подвида горилл. В объектив камеры попала взрослая особь с маленьким детенышем и несколькими детьми постарше. Как отмечается в сообщении природоохранной организации Wildlife Conservation Society, это признак здоровой популяции и свидетельство того, что меры по защите горилл работают.

Согласно современным оценкам, в мире существует два вида горилл: западная (Gorilla gorilla) и восточная (G. beringei). Оба вида и все их подвиды находятся под угрозой исчезновения из-за охоты и уничтожения лесов. Самое плачевное положение у западных речных горилл (G. gorilla diehli), которые обитают в гористой местности на границе Нигерии и Камеруна. По подсчетам зоологов, общая численность этого подвида в обеих странах составляет всего около 300 особей.

Благодаря сотрудничеству с местными общинами специалистам из Общества охраны природы (Wildlife Conservation Society, WCS) удалось добиться прекращения охоты на речных горилл. Тем не менее, обезьяны все еще боятся людей, так что изучать их непросто. Вместо прямых наблюдений зоологам приходится делать выводы на основе следов кормления горилл, брошенных гнезд и помета. В последние годы в арсенале ученых появились автоматические фотоловушки, но даже с их помощью получить изображения речных горилл удается нечасто.

Изучив новую серию снимков с ловушек, расставленных в нигерийских горах Мбе, исследователи увидели на них семейную группу западных речных горилл: взрослую особь с маленьким детенышем на спине и несколькими детенышами постарше вокруг. Это первый задокументированный случай, когда на глаза ученых попала столь большая семейная группа этого подвида.

Всего пятьдесят лет назад считалось, что западные речные гориллы полностью вымерли в Нигерии. В конце 1980 годов популяция была переоткрыта, а сегодня ее численность на территории страны оценивается примерно в 100 особей. По словам сотрудников WSC, присутствие детенышей — хороший знак для нигерийских речных горилл. Он свидетельствует о том, что природоохранные меры работают и у популяции есть шанс на возрождение.