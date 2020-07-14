Престарелая «девушка Бонда» ошеломила фигурой в купальнике

Джейн Сеймур похвасталась стройным телом на отдыхе.

Британская актриса Джейн Сеймур, известная по роли девушки Джеймса Бонда в ленте «Живи и дай умереть», похвасталась стройным телом.

Так, 69-летняя звезда разместила на своей странице в Instagram весьма смелое фото, на котором позирует в сплошном красном купальнике. Сеймур, улыбаясь, стояла на камнях на фоне пальм, хвастаясь фигурой. Ранее знаменитость рассказывала, что никогда не фотошопить свои снимки в бикини.

Слышала, что вчера был #nationalswimmingpoolday, поэтому мне захотелось присоединиться к веселью! Чем вы занимались в эти выходные? — написала под фото Джейн.

В ответ ошарашенные пользователи взорвались комментариями. Юзеры не сдержали своего восторга от фигуры актрисы.