Половина работодателей в России заявили о сокращении сотрудников

Около 45% работодателей заявили о сокращении численности персонала в их компаниях на конец мая. В среднем под сокращение попали около 20% сотрудников, говорится в аналитических материалах российской платформы поиска работы HeadHunter, которые имеются в распоряжении ТАСС.

«В конце мая 45% опрошенных работодателей заявили о том, что численность персонала в их компаниях сократилась (в конце апреля 2020 года было лишь 20%). В среднем под сокращение персонала попали около 20% сотрудников в компаниях. Однако увеличилась доля компаний, чьи представители заявили об увеличении штата: в апреле их было 3%, сейчас их 14%. В вопросе о планах по уменьшению или увеличению штата в ближайшие полгода в апреле было гораздо больше неопределенности в ответах, в мае же ответов о возможном увеличении численности сотрудников стало больше (35% против 21%)», — говорится в исследовании.

Те, кто планирует сокращение персонала в ближайшие месяцы, отмечается в материалах, говорят об уменьшении численности в среднем на 16%. Те, кто планирует увеличение штата, подразумевают в среднем увеличение численности на 10%.

Как показало исследование, в апреле — мае не было ни резкого роста официально регистрируемой безработицы, ни роста числа резюме на сайтах поиска работы: в целом компании пытались максимально сохранить персонал.

Отмечается, что треть компаний не ожидала изменения зарплат в ближайшие полгода. Причем наиболее уверенными в этом плане себя чувствовали средние и крупные компании, а также компании Урала, Сибири и Дальнего Востока. Ожидали уменьшения зарплат сотрудников 27% компаний (45% среди компаний с численностью от 100 до 250 человек). В апреле в 20% компаний заявили, что сократили число сотрудников, причем чаще всего об этом заявляли небольшие компании (до 100 сотрудников — 24%) и крупнейшие (свыше 3 тыс. сотрудников — 27%), а также почти половина компаний из Санкт-Петербурга и Северо-Западного федерального округа (46%).

Кроме того, в материалах говорится, что фонд оплаты труда с началом кризиса сократился в 56% опрошенных компаний: в среднем уменьшение произошло на 28%. В каждой десятой он увеличился, у каждой третьей он не изменился. О планах по уменьшению фонда оплаты труда в ближайшие полгода заявили 28% опрошенных работодателей (речь идет в среднем об уменьшении на 18%), а об увеличении — 23% (речь об увеличении на 22%).

Об исследовании

Изменения рассчитаны за первые полугодия (2019-2020 гг.) по данным, актуальным на 30 июня 2020.

Анализ сделан по «ядру» участников — тем компаниям, чьи данные были в банке данных заработных плат hh.ru в обоих периодах. Выборка составила 250 компаний со всей России.

Ситуация на рынке труда в РФ

В конце июня премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что число официально зарегистрированных безработных с 1 апреля выросло в 3,5 раза. Однако резкого роста безработицы удалось избежать. Он считает борьбу с безработицей первоочередной задачей правительства, несмотря на уже принятый комплекс решений по поддержке тех, кто потерял работу или находится под угрозой увольнения.

Министр труда и соцзащиты Антон Котяков заявлял, что по итогам мая уровень безработицы в России составил 6,1%. По его оценке, рынок труда в стране прошел пик пандемии, а стабилизация ситуации ожидается в четвертом квартале 2020 года.