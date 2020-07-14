Нефть, рубль и акции США дрогнули после заявлений ФРС

Фьючерсы на нефть Brent подешевели на 2,34%, до 42,23 доллара за баррель.
Курс доллара в Москве вновь превысил отметку 71 рубль. На 23.03 мск сделки с расчетом «завтра» заключались по 71,05 рубля за доллар. Евро подрожал на 0,82%, до 80,5375 рубля.
Повод для продаж рынки нашли в заявлениях главы Федерального резервного банка Далласа Роберта Каплана, который предупредил, что экстренные стимулы от ФРС не вечны.
С марта Федрезерв закачал в рынки 3 триллиона долларов, скупая активы и выдавая кредиты репо. «Некоторые из этих шагов были необходимы Но как долго это должно продолжаться? Я верю в то, что нам нужно вернуться к рынку, который функционирует без помощи и без интервенций ФРС», — заявил Каплан.
«Я думаю, будет мудро, если мы дадим сигнал, что как только состояние экономики улучшится, для нас будет правильно ограничить и свернуть некоторые из этих программ», — сказал он Bloomberg, добавив, что «пока такой момент не настал».
В понедельник Федеральный резервный банк Нью-Йорка опубликовал график операций на ближайшие две недели. До конца июля ФРС продолжит выкупать активы с прежней скоростью, заливая в рынок по 9 млрд долларов в день. Из этой суммы на 4,5 млрд долларов ФРС будет выкупать казначейские облигации и на столько же — обеспеченные ипотекой бумаги.
Это, впрочем, не гарантирует притока ликвидности. В течение последних трех недель баланс Федрезерва сокращается, указывая на то, что американский центробанк изымает долларовую массу, закачанную в систему на пике кризиса.
ФРС сокращает операции своп с зарубежными центробанками, в рамках которых предоставила на внешние рынки почти полтриллиона долларов кредитов. Кроме того, банки первичные дилеры постепенно гасят займы репо, которые ФРС выдает с октября.
Из этих операций за неделю, завершившуюся 8 июля, баланс ФРС упал на 88,3 млрд долларов — рекордную сумму за последние 11 лет, а с начала июня — на 245 млрд долларов.
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