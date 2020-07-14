Массивы наночастиц научили по команде превращать окно в зеркало и наоборот

Команда исследователей Лондонского Имперского колледжа под руководством профессоров Джошуа Эделя и Алексея Корнышева разработала фильтр, на котором можно регулировать расстояние между наночастицами. Благодаря этому его поверхность может становиться зеркальной, либо прозрачной, как обычное стекло.



Для этого ученые создали условия, при которых наночастицы золота локализуются на границе раздела между двумя несмешиваемыми жидкостями. Подавая небольшое напряжение, они продемонстрировали особенности слоя наночастиц, которые, изменяя свою плотность, делали поверхность зеркальной или прозрачной.

От расстояния между наночастицами зависит будет ли слой пропускать или отражать волны света разной длины. В одном режиме все волны отражаются, и слой действует, как зеркало, а в другом, где наночастицы подвергаются дисперсии, все волны беспрепятственно проходят через фильтр, как через обычное окно.

В отличии от предшествующих наноскопических систем, где с помощью химического воздействия оптические свойства материала изменяются необратимо, электрические системы из Лондона обратимы.