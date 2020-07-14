Фильм Джорджа Лукаса стал лидером проката в США

Фильм «Империя наносит ответный удар» 1980 года стал лидером проката в США в период пандемии коронавируса.

Сообщается, что в минувшую субботу фильм собрал 175 тысяч долларов в 483 кинотеатрах drive-in. По итогам уикенда фильм вышел на первую строчку. Второе место досталось картине «Черная пантера», третье — мультфильму «Головоломка».

В фильме «Империя наносит ответный удар» снимались Марк Хэмилл, Кэрри Фишер, Харрисон Форд, Билли Ди Уильямс. Фильм стал вторым в трилогии Джорджа Лукаса.