Эрдоган: «За возвращением Айя Софии последует освобождение аль-Аксы»

Newsru.co.il передает: Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с призывом «освободить» мечеть аль-Акса, расположенную на Храмовой горе в Иерусалиме. По его мнению, освобождение аль-Аксы должно стать следующим шагом после превращения в мечеть храма Святой Софии в Стамбуле.

«Возрождение Айя Софии отвечает чаяниям мусульман всего мира. Оно зажигает огонь надежды в сердцах тех, кого подавляют и эксплуатируют. Это часть процесса по возвращению мусульманам аль-Аксы», — цитирует его выступление официальный сайт президента.

Эрдоган занимает крайне непримиримую позицию в отношении Израиля. Его стремление к гегемонии в Восточном Средиземноморье – по сути, попытка возродить Османскую империю, владевшую и Иерусалимом, где расположена мечеть аль-Акса – третья по важности святыня ислама.

Отметим, что к осудившим превращение храма Святой Софии в мечеть присоединился и Папа римский Франциск. Он заявил, что поступающие из Стамбула новости глубоко его печалят.