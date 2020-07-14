Джаред Лето в соломенной шляпе и «кимоно» рассмешил сеть

Джаред показал свой забавный воскресный образ, восхитил своих поклонников.

На снимке артист «спрятал» тайную рекламу.

Популярный музыкант, солист группы Thirty seconds to Mars Джаред Лето рассмешил поклонников забавным образом. Снимок артист опубликовал на своей странице в Instagram.

На кадре Лето запечатлен в высокой широкополой шляпе из соломы. На ней есть оранжевая нашивка с надписью Mars Island Croatia. В Хорватии музыкальный коллектив должен был провести шоу под названием Mars Island, но оно было перенесено из-за пандемии коронавируса.

Певец надел наряд похожий на кимоно с изображением журавлей и цветом сакуры. Поклонники Лето оценили его образ почти 134 тысячами лайков за полдня.