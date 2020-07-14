Астрономы обнаружили на небе гигантскую Стену Южного полюса

University of Hawaii at Manoa

Астрономы обнаружили за сверхскоплением Ланиакея гигантскую нитевидную структуру, получившую название Стена Южного полюса, сообщается в статье в журнале Astrophysical Journal. По размерам она сопоставима с Великой стеной Слоуна — третьего по размеру комплекса сверхскоплений галактик из известных сегодня во Вселенной.

За последние 40 лет стало известно, что галактики во Вселенной существуют не автономно, а объединены в более крупные структуры. Так, Млечный путь вместе с галактикой Андромеды, галактикой Треугольника и их спутниками входят в состав Местной группы, а та, в свою очередь, в сверхскопление Девы, которое притягивается к гравитационной аномалии в центре Ланиакеи под названием Великий аттрактор. И сам Великий аттрактор притягивается намного более массивным сверхскопленим Шэпли, к которому наша галактика направляется со скоростью 660 километров в секунду .

Теперь астроном Даниэль Помарэд (Daniel Pomarède) из Университета Париж-Сакле сообщили об открытии еще одной крупной структуры, галактической нити Стена Южного полюса. Ее самая плотная часть лежит в направлении Южного полюса Земли — в честь чего она и получила такое название. Структура, свет от которой идет к нам 500 миллионов лет, находится сразу за сверхскоплением Ланиакея и занимает на эклиптике около 200 градусов дуги — больше, чем полукруг — уходящей далеко в северное небо.

Проекция Стены Южного полюса

Северная часть Стены Южного полюса изгибается и подходит к Млечному пути на расстояние, откуда свет до него идет уже около 300 миллионов световых лет. При этом авторы не уверены, что увидели структуру полностью, так как обнаружить ее удалось только по гравитационному влиянию, которое она оказывала на скорости движения галактик, изученных астрономами. Прямые наблюдения объекта затруднены: он находится в области неба, которая до конца не исследована инструментами, поскольку она частично скрыта рукавами нашей собственной галактики.