Жена Джона Траволты умерла от рака

Американская актриса, фотомодель и звезда фильма «Близнецы» Келли Престон скончалась после нескольких лет борьбы с раком груди, ей было 57 лет. Этой печальной новостью буквально несколько часов назад поделился супруг Келли, 66-летний Джон Траволта. Актер опубликовал в своем инстаграме архивное фото жены, в подписи к которому признался, что будет любить ее всю оставшуюся жизнь и позаботится об их детях.

Келли Престон

С тяжелым сердцем сообщаю вам, что моя прекрасная жена Келли проиграла свою двухлетнюю битву с раком молочной железы. Она вела мужественную борьбу с поддержкой и любовью стольких людей вокруг. Моя семья и я всегда будем благодарны врачам и медсестрам, многочисленным друзьям и близким, которые были рядом с Келли в этот непростой период. Любовь Келли навсегда останется в моей памяти. Я возьму немного времени, чтобы побыть со своими детьми, которые потеряли мать, так что заранее простите, если пропаду на какое-то время. Но знайте, что я буду чувствовать вашу любовь и поддержку в ближайшие недели и месяцы, пока мы приходим в себя,

— написал Траволта.

Келли Престон с дочерью Эллой и сыном Бенджамином

Для многих поклонников пары новость, что Келли Престон была больна раком, стала настоящим шоком. Позже представитель покойной звезды рассказал, что она хотела сохранить свой диагноз в тайне. Пресс-секретарь Престон отметил, что Келли была очень яркой и красивой и дарила жизнь всему, к чему прикасалась, а также попросил с уважением отнестись к желанию семьи уединиться в этот тяжелый период.

Напомним, что Келли Престон дебютировала в телесериале «Во имя любви и чести» в 1983 году, а настоящая слава пришла к ней после съемок в фильме «Близнецы», где ее партнерами по площадке стали Дэнни Де Вито и Арнольд Шварценеггер.

Келли Престон

С 1985 по 1987 год Келли была замужем за актером Кевином Гейджем, а в 1991-м вышла замуж за Джона Траволту. В браке с Джоном у Келли родилось трое детей — Джетт, Элла и Бенджамин. В 2009 году семья Джона и Келли пережила большую трагедию. Старший сын звездной пары Джетт умер в результате эпилептического припадка во время отдыха с семьей на Багамских островах — он ударился головой о ванну. После этой трагедии семья актера закрылась от прессы и долгое время не появлялась на публике.