Воздух во многих городах Европы стал значительно чище — снимки из космоса

Издание Science Alert со ссылкой на Universe Today показало, как из-за пандемии коронавируса в воздухе над Европой падает уровень загрязнения.

Из-за ограничительных мер, предпринятых во многих странах Западной Европы, воздух стал чище — подобное ранее наблюдалось в Китае. На спутниковых снимках ESA видно (чем больше красного цвета, тем хуже), как уровень диоксида азота (NO2) над Парижем различается в марте 2019 и 2020 годов. Уровень загрязнения также снизился, например, в Милане и Мадриде.

«Концентрация диоксида азота меняется ежедневно. Выводы нельзя сделать на основе одного дня. При объединении данных за определенный отрезок времени — в этом случае за 10 дней — мы можем видеть влияние изменений», — заявили специалисты из метеорологического института Нидерландов.

Эксперты объясняют, что большая часть NO2 образуется из-за сжигания топлива в двигателях внутреннего сгорания, поэтому сейчас воздух во многих городах Европы стал значительно чище.