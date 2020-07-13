В США взорвался военный корабль, есть пострадавшие

В США после возгорания на борту взорвался военный корабль. На борту USS Bonhomme Richard находилось около 160 бойцов ВМС. По предварительной информации никто от взрыва не скончался. Вчера, 12 июля, в США после возгорания на борту взорвался военный корабль USS Bonhomme Richard.

При этом отмечается, что 18 бойцов пострадали при взрыве и были госпитализированы. Информацию предоставил Тихоокеанский флот США в Twitter. Изначально командование сообщило о 18 бойцах, которые были переведены в больницу. Однако позже сообщили, что в больницах осталось лишь 13 бойцов. Также сообщалось о четырех гражданских лицах, которые также доставлены в больницу. Отмечается, остальные корабли были отведены от линии огня, чтоб он не перекинулся на другие суда. Огонь был ликвидирован двумя пожарными командами. Причины пожара и последовавшего за ним взрыва неизвестны.