В Дубае появится диспетчерская система для беспилотников и дронопорты

Власти Дубая, крупнейшего города Объединенных Арабских Эмиратов, приняли закон Sky Dome, в рамках которого будет развиваться городская сеть беспилотных грузовых и пассажирских маршрутов, а также сеть дронопортов. Как пишет Aviation Week, закон утвердил президент Управления гражданской авиации Дубая шейх Ахмед бин Саид Аль Мактум.

Дубай — один из немногих городов в мире, занимающихся исследованиями в области городской беспилотной авиации: грузовых перевозок, аэротакси, различных городских служб. В этом городе уже состоялись масштабные испытания аэротакси китайской компании EHang и немецкой Volocopter.

Закон Drone Dome предписывает организацию системы сертификации дронов в Дубае, лицензирования беспилотных перевозок, а также создания отдела для расследования летных происшествий, связанных с такими аппаратами. В Дубае также появится диспетчерская система управляющая полетами беспилотников.

Предполагается, что диспетчерская система будет работать совместно с системой, создаваемых в рамках законодательной инициативы Dubai Shield. Этот проект предполагает создание систем защиты важных инфраструктурных объектов от беспилотников-нарушителей.

Наконец, в Дубае предполагается организовать небольшие дронопорты. В них будут производиться погрузка и разгрузка грузовых беспилотников, техническое обслуживание аппаратов. По сути, это будут небольшие аналоги аэропортов, в которых смогут базироваться дроны.

https://nplus1.ru/news/2020/07/13/dubai