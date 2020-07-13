Ученые обещают показать девятую планету

Астрономы предложили, что Девятая планета может быть черной дырой, которую удастся обнаружить с помощью телескопа Обсерватории имени Веры Рубин. Согласно расчетам исследователей, опубликованным на arXiv.org, если мимо черной дыры пройдет небольшое небесное тело, инструмент сможет увидеть возникшую при его разрушении вспышку.

В 2016 году ученые Калифорнийского технологического института Константин Батыгин и Майкл Браун опубликовали статью, в которой они представили косвенные доказательства существования знаменитой Девятой планеты. Согласно их гипотезе, ее возможная масса составляет 5-10 земных, а при движении по орбите она находится от Солнца в 300–1000 астрономических единицах (одна астрономическая единица равна среднему расстоянию от Земли до Солнца). При этом напрямую увидеть небесное тело до сих пор не удалось — на его присутствие указывают лишь аномалии в орбитальных параметрах известных объектов в поясе Койпера.

С другой стороны, исследователи допускают, что примерно с той же долей вероятности необычное поведение астероидов и карликовых планет за орбитой Нептуна может объяснить присутствие черной дыры. Амир Сирадж (Amir Siraj) и Абрахам Леб (Abraham Loeb) из Гарвардского университета предположили, что черную дыру удастся найти по оптическому сигналу. Если одно из тел облака Оорта подойдет слишком близко к черной дыре, оно будет разрушено ее гравитацией, и при нагреве материи возникнет вспышка. Однако этот сигнал будет довольно слабым и увидеть его сможет не каждый телескоп.

Поэтому исследователи решили проверить, удастся ли подобную вспышку «поймать» широкоугольному обзорному телескопу-рефлектору в Обсерватории имени Веры Рубин, которая сегодня строится в Чили. Планируется, что инструмент увидит первый свет уже в следующем году и будет изучать слабое микролинзирование в глубоком космосе, а также малые тела Солнечной системы.

Астрономы провели расчеты, которые показали, что телескоп сможет регистрировать по крайней мере несколько подобных вспышек в год. В этом случае ученые смогут подтвердить, что Девятая планета является черной дырой, и в дальнейшем выяснить ее орбитальные параметры. Кроме того, если Планета Девять является черной дырой, окруженной магнитным полем (у черной дыры нет собственного магнитного поля, но оно может возникать у аккреционного диска), то синхротронное излучение от вещества вокруг нее может сделать вспышки намного ярче, а значит их будет легче обнаружить.

Астрономы уже давно предполагают, что Солнечная система может быть окружена небольшими черными дырами — это могло бы объяснить избыток событий микролинзирования. Кроме того, существуют предположения, что образовавшиеся в ранней Вселенной черные дыры могут быть «частицами» темной материи.