Сколько зарабатывают украинские актеры в день

Ксения Мишина после победы на «Танцах со звездами 2019» и заявления о будущих съемках в шоу «Холостячка» привлекла внимание всех отечественных СМИ. На днях актриса дала откровенное интервью, в котором не скрывала, сколько зарабатывает за один день съемок и гонорары, которые имеют ее коллеги.

Харизматичная Ксения Мишина стала звездной гостьей шоу «Слава+», которое выходит на ютуб-канале «Люкс ФМ». Актриса много рассказала о закулисье своей работы и не обошла вниманием вопрос о гонорарах.

По словам Ксении Мишиной, сумма заработка за съемочный день зависит от рейтинга звезды и самого проекта. И, конечно, гонорары отечественных актеров далеко не такие, как в Голливуде. Таким образом за 12-часовую смену в Украине могут получить от 15 тысяч гривен.

На самом деле все зависит от «топовости» актера. Гонорары известных актеров доходят до тысячи долларов, в их списке – Стас Боклан. А актеры с более низким рейтингом получают за свою работу от 15 тысяч гривен,– рассказала Ксения Мишина.

Решила она рассекретить и собственные гонорары. Ксения Мишина зарабатывает за день съемок около 20 тысяч гривен. В то же время знаменитая украинка добавляет: эта сумма всегда зависит от самого проекта, насколько он хорошо финансируется.

«Я в своей цене могу маневрировать. Если мне интересен проект и он мне нравится, то я приду на съемки и за ту сумму, которую мне предлагают. Я всегда могу рассматривать разные варианты», – отметила она.

Ксения Мишина убеждает: деньги – это не главное, о чем она думает. Даже после победы на «Танцах со звездами 2019», когда об актрисе написали все отечественные СМИ, она вернулась на съемочную площадку без требований удвоить гонорар. Да и приступила Ксения Мишина к работе уже в 6 утра после получения победного кубка.

Сумма гонораров каждого актера в Голливуде и вправду зависит от его рейтинга. Ведь если это Анджелина Джоли или Том Хэнкс, то одно их появление в кадре может заинтересовать зрителей и принести авторам фильма миллиардные прибыли. Потому голливудские звезды имеют бешеные прибыли за съемки в рейтинговых проектах.

Какие суммы получают актеры Голливуда:

Райан Рейнольдс за фильм «6 футов под землей» получил 27 миллионов долларов

Дуэйн Джонсон за «Хоббс и Шоу» – 20 миллионов долларов

Роберт Дауни-младший за «Доктор Дулитл» – 20 миллионов долларов

Уилл Смит за «Плохие парни 3» – 17 миллионов

Джейсон Стэйтем за «Хоббс и Шоу» – 13 миллионов

Том Круз за «Лучший стрелок 2» – 12 – 14 миллионов

Эмили Блант за «Тихое место 2» – 12 миллионов

Брэд Питт за «Однажды в Голливуде» – 10 миллионов

Галь Гадот за «Чудо-женщину» – 10 миллионов

Марго Робби за «Хищные птицы» – 10 миллионов