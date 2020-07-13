Шайа ЛаБаф сделал тату на весь торс ради роли в кино

Звезда Голливуда настолько хотел получить роль в боевике, что сделал огромную татуировку. На ней изображена Мадонна, обнимающая клоуна.

Американский актер Шайа ЛаБаф набил на своем торсе настоящую татуировку. Знаменитость сделал это ради роли в новом боевике Дэвида Эйра Выбивая долги. Фото появилось в Instagram издания Complex.

34-летний ЛаБаф играет коллектора по прозвищу Creeper. Его герой работает на мафиози Колдуна и выбивает деньги из должников. Прозвище Creeper можно увидеть на груди актера — вместе с портретом Мадонны, обнимающей клоуна.

То, что тату у голливудской звезды настоящее, подтвердил Дэвид Эйр.

«Ему зуб выдернули на съемках Ярости. А в Выбивая долги он сделал татуировку во всю грудь. Так что он идет ва-банк, и я не встречал никого, кто был бы настолько предан [своему делу]», — отметил режиссер.

Мировая премьера фильма Выбивая долги запланирована на август.

Шайа ЛаБаф известен по ролям в фильмах Трансформеры, Константин, На крючке, паранойя, Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа и других.