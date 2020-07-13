Шайа ЛаБаф сделал тату на весь торс ради роли в кино

Звезда Голливуда настолько хотел получить роль в боевике, что сделал огромную татуировку. На ней изображена Мадонна, обнимающая клоуна.
Американский актер Шайа ЛаБаф набил на своем торсе настоящую татуировку. Знаменитость сделал это ради роли в новом боевике Дэвида Эйра Выбивая долги. Фото появилось в Instagram издания Complex.
34-летний ЛаБаф играет коллектора по прозвищу Creeper. Его герой работает на мафиози Колдуна и выбивает деньги из должников. Прозвище Creeper можно увидеть на груди актера — вместе с портретом Мадонны, обнимающей клоуна.
То, что тату у голливудской звезды настоящее, подтвердил Дэвид Эйр.
«Ему зуб выдернули на съемках Ярости. А в Выбивая долги он сделал татуировку во всю грудь. Так что он идет ва-банк, и я не встречал никого, кто был бы настолько предан [своему делу]», — отметил режиссер.
Мировая премьера фильма Выбивая долги запланирована на август.
Шайа ЛаБаф известен по ролям в фильмах Трансформеры, Константин, На крючке, паранойя, Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа и других.
Leave a Reply