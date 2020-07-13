Папарацци впервые за долгое время сфотографировали Джорджа Клуни с сыном

Впервые за долгое время папарацци удалось подловить Джорджа Клуни вместе с его сыном, трехлетним Александром. На фотографиях звездный отец гуляет по улицам Лос-Анджелеса.

Как сообщают СМИ, Клуни отвел сына на прием к офтальмологу.