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Папарацци впервые за долгое время сфотографировали Джорджа Клуни с сыном

Впервые за долгое время папарацци удалось подловить Джорджа Клуни вместе с его сыном, трехлетним Александром. На фотографиях звездный отец гуляет по улицам Лос-Анджелеса.

Как сообщают СМИ, Клуни отвел сына на прием к офтальмологу.

13 июля, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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