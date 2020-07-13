Илона Маска заподозрили в избиении Эмбер Херд

Ранее артистка заявляла, что 21 мая 2016 года она стала жертвой домашнего насилия со стороны бывшего мужа Джонни Деппа. Он якобы запустил в нее мобильный телефон, после чего на лице звезды остались синяки и царапины. При этом Тринити Эспарза, работница пентхауса, в котором жила пара, заявила, что после предполагаемого нападения не видела никаких ушибов на лице актрисы. По ее словам, они появились лишь неделю спустя — в тот момент Депп уехал из страны.

Алехандро Ромеро, сотрудник службы безопасности здания, рассказал, что в то время к Херд неоднократно приезжал Маск. Ромеро пояснил, что миллиардер навещал актрису несколько раз в течение двух недель. Он всегда приезжал примерно в 11 часов вечера. Именно в этот период на лице артистки появились следы побоев.