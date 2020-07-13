Герои нового «Форсажа» будут в космосе

Рэпер Ludacris, который играет во франшизе роль Теджа Паркера, заявил в новом интервью о том, что герои могут улететь в космос.

Когда журналистка попыталась представить будущее серии и возможные пути её развития и упомянула различные сценарии, в том числе и путешествие в космос, рэпер заметил, что она высказала верную гипотезу.

Несмотря на то, что официального подтверждения такому варианту событий нет, слухи об этом витали уже какое-то время. В прошлом году сценарист серии Крис Морган так вообще отметил, что готов отправить персонажей практически куда угодно.

Премьера «Форсажа 9» состоится в кино 2 апреля 2021 года.