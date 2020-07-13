Дженнифер Энистон станет мамой, теперь официально, но чужого ребенка

Кэти Перри выбрала Дженнифер Энистон на роль крестной мамы.

Кэти Перри готовится впервые стать мамой и завершает все необходимые приготовления. В недавнем интервью Кэти Перри разразилась смешной тирадой о том, как они с Орландо Блумом выбирали коляску для малышки, а вот о главном рассказать забыла — крестной мамой ее с актером дочери станет мировая суперзвезда.

Источник британского таблоида «The Daily Mirror» рассказал, что Кэти предложила эту сокровенную роль своей хорошей подруге — Дженнифер Энистон. Отмечается, что звезда «Друзей» расплакалась от счастья, когда Перри и Блум попросили ее стать крестной мамой: «Она так обрадовалась!»

«Кэти и Джен очень близки, — добавил инсайдер. — Во время карантина они выбирались на прогулки и проводили много времени вместе, наверстывая упущенное».

Несомненно, Дженнифер прекрасно справится с этой ролью, ведь она является крестной мамой дочери Кортни Кокс — 16-летней Коко. К слову, с Кэти Перри актриса дружит больше десяти лет