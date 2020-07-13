Amazon запретил своим сотрудникам пользоваться приложением Tik-Tok

Американский технологический гигант «Amazon» в пятницу попросил своих сотрудников удалить из всех устройств китайский приложение «TikTok». Об этом сообщает NYT. Спустя почти пять часов компания изменила решение, заявив, что разослала электронные письма работникам ошибке. В письмах, в частности, говорилось об «угрозе опасности» со стороны устройств работников, по которым те подключаются к корпоративной почте и имеют уже установленое китайское приложение.

В крайнем случае компания будет вынуждена отключить их от рабочей почты. «Сейчас в нашей политике нет никаких изменений по TikTok», — отметила пресс-секретарь Amazon Кристин Браун. Как сообщал УНИАН, ранее госсекретарь США Майк Помпео сказал в понедельник, что США «безусловно рассматривают возможность ввести запрет на приложения китайских соцсетей, включая TikTok. Американские законодатели ранее высказывали опасения по поводу того, что TikTok обрабатывает данные пользователей. В частности, их беспокоят китайские законы, которые обязывают местные компании сотрудничать с разведывательными службами КНР.