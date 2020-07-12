На съемках «Мир Юрского периода 3» съемочная группа «подхватила» COVID-19

В Великобритании на студии Pinewood в Бакингемшире недавно начались съемки третьей части фильма «Мир Юрского периода» (Jurassic World: Dominion), премьера которого запланирована на июнь 2021 года. Но в первый день съемочного процесса выяснилось, что у части команды коронавирус и съемки пришлось приостановить снова.

Из-за карантина в мире и Великобритании в частности, которая сейчас находится в «красной зоне» по темпам заболеваемости коронавирусом, съемки фильмов были приостановлены. Только сейчас Голливуд и европейские киностудии берутся за работу на съемочных площадках. Но команде третьего «Мира Юрского периода» не повезло – некоторые члены команды заболели COVID-19, сообщает The Daily Mail.

Во время карантина режиссер с командой занимались компьютерной графикой и прорисовкой динозавров, но все это время они одинаково готовились к работе – был даже оборудован центр для экспресс-тестов на коронавирус на территории студии. Известно, что тесты на заболевание провели в первый съемочный день и некоторые из них показали положительный результат. Кто именно заболел – неизвестно, но у главных актеров, по информации журналистов, COVID-19 не обнаружен. Впрочем, очередная задержка съемочного процесса грозит создателям фильма немалыми убытками – на кону могут стоять миллионы долларов.

«Это было последнее, чего ожидали на съемочной площадке. Все были в восторге от того, что работа началась, но известие о коронавирусе подкосило нас. На кону миллионы долларов. Никто не хочет задержек», – сообщил источник на съемочной площадке.

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Что известно о фильме «Мир Юрского периода 3»?

Американский научно-фэнтезийный приключенческий фильм, который взялся снимать Колин Треворроу. Фильм является продолжением предыдущей части «Мир Юрского периода 2» 2018 года. Это уже шестой фильм из серии «Парк Юрского периода» и последний фильм трилогии «Мир Юрского периода». В сентябре 2019 года было подтверждено, что Крис Прэтт, Брайс Даллас Ховард, Сэм Нилл, Джефф Голдблюм и Лора Дерн снова сыграют своих персонажей из предыдущих серий в «Мире Юрского периода 3». Съемки фильма начались в Канаде в 2020 году, а в марте – в Великобритании. Киноленту планируют выпустить 11 июня 2021 года компанией Universal Pictures.