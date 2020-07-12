Львовские больницы получили дофинансирование

Две львовские больницы получили современные тесты для выявления антител к COVID-19. ИХЛА-тесты доставили в областной центр общественного здоровья и Центр крови в Львове. Две тысячи высокоточных ИХЛА — тестов получили львовские медики. В частности были доставлены в областной центр общественного здоровья и Центр крови во Львове.

Как ни прискорбно, но Львов до сих пор остается проблемным городом в борьбе с Covid-19. Поэтому, Фонд Порошенко и Европейская Солидарность продолжают оказывать помощь. Такие тесты позволяют определить тех, кто уже переболел коронавируса.

«Мы сегодня хотим для центра общественного здоровья, для службы крови передать эти тесты, потому что предыдущие объемы использованы в предыдущем месяце, а тестирование — это, на самом деле, самая важная вещь сегодня», — отметил народный депутат Украины Олег Синютка. «К сожалению, карантин привел к очень серьезному падению экономики, к очень серьезным проблемам в доходах людей. И сегодня очень важно, чтобы люди те, которые заболели, чтобы они находились в изоляции, а те люди, которые здоровы, должны работать «.

Это уже не первая помощь львовским медикам от партии «Европейская Солидарность». Ранее эти медучреждения уже получили тесты и активно ими пользовались. По словам директора Львовского областного центра общественного здоровья Марьяны Служинской, за июнь они провели 5000 тестов, из которых 5% были положительные.

«Эти тесты очень хорошего качества и понадобятся нам в работе», — добавляет Марьяна Служинская. «Мы приоритетные группы, кого мы тестируем в первую очередь и бесплатно. Это медицинские работники, правоохранители, призывники и люди, которые были в контакте с пациентами, которые были инфицированы. На этих тестах хорошо работается и результаты есть достоверные «.

Тестирование в медицинских учреждениях идет достаточно успешно, поэтому в планах «ЕС» и в дальнейшем обеспечивать больницы высокоточными тестами.