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Кэмерон Диаз, победив алкоголизм занялась виноделием

Кэмерон Диаз занялась виноделием

Американская актриса Кэмерон Диаз уже несколько лет не появляется в новых кинопроектах. Как объясняет сама знаменитость, она решила сосредоточиться на семье. Однако, это не единственное, чем занимается блондинка.

Стало известно, что 47-летняя звезда вместе со своей подругой Кэтрин Пауэр создали собственную компанию по изготовлению органических вин. Бренд получил название Avaline.

На сайте сказано, что виноград для этого продукта выращивается в специальных условиях без использования вредных веществ и некачественного сырья. Также в составе вина нет сахара и различных красителей.

Пока в ассортименте представлены лишь два вида этого напитка — сухое белое и розовое вино. Одна бутылочка обойдется в 24 доллара (643 гривны).

В описании к товару написано, что белое вино имеет освежающее послевкусие, а розовое — легкое с нотками дыни и цедры. Звучит очень вкусно. Кстати, эта продукция является веганской.

12 июля, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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