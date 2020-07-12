Илон Маск пригласил потомков Королева к себе в США

Американский инженер, основатель космической компании SpaceX Илон Маск сообщил в микроблоге в Twitter, что пообщался с семьей украинского академика, конструктора ракетно-космических систем Сергея Королева.

«Сегодня я говорил с семьей Королева. Он был одним из лучших», — отметил он.

Стоит отметить, что Маск написал фамилию Королева не только на русском языке, но и на украинском.

Внук легендарного конструктора Андрей рассказал, что глава SpaceX пригласил его семью на один из запусков ракет и посетить заводы компании SpaceX. Семья Королева приняла приглашение и отправится в США, как только откроют авиасообщение между Россией и США.

Андрей также отметил, что говорил с Маском 20 минут.

«В общении он приятный, очень весёлый, очень позитивный человек, мы много смеялись. Он с огромным уважением относится к памяти моего дедушки, считает его одним из величайших инженеров и выдающихся людей своего времени», — рассказал внук Королева.

Сергей Королев — один из создателей советской ракетно-космической техники. Под его руководством СССР запустила в космос первый искусственный спутник Земли и осуществления первого полета и выхода человека в космос. Также он создал первый пилотируемый космический корабль «Восток 1» и реализовал первый полет человека в космос по околоземной орбите.

До того, как стать известным на весь мир конструктором, Королев был арестован из-за показаний трех человек, которые назвали инженера «соучастником контрреволюционной организации в Реактивном научно-исследовательском институте». По некоторым данным, его пытали. В 1939 он был приговорен к 10 годам исправительно-трудового лагеря. В 1940 году срок наказания сократили до 8 лет, в 1944 году его освободили. В 1955 году его реабилитировали за отсутствием состава преступления.