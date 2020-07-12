Блогер назвал Путина бабой

Дмитрий Орешкин заявил в интервью журналистам, что для Владимира Путина возвращение Донбасса в Украину смерти подобно. По мнению российского политолога, в таком случае все скажут, что президент РФ — это трус и баба.йй

Орешкин объяснил, что если события будут разворачиваться именно по такому сценарию, то в первую очередь в своем лидере разочаруются милитаристски настроенные избиратели Путина. Если же говорить об оккупированной части Донбасса, то в ближайшей перспективе эти территории вряд ли будут реинтегрированы в Украину. Вместе с тем, самопровозглашенные республики не станут и частью Российской Федерации.