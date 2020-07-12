Блогер назвал Путина бабой

Дмитрий Орешкин заявил в интервью журналистам, что для Владимира Путина возвращение Донбасса в Украину смерти подобно. По мнению российского политолога, в таком случае все скажут, что президент РФ — это трус и баба.йй
Орешкин объяснил, что если события будут разворачиваться именно по такому сценарию, то в первую очередь в своем лидере разочаруются милитаристски настроенные избиратели Путина. Если же говорить об оккупированной части Донбасса, то в ближайшей перспективе эти территории вряд ли будут реинтегрированы в Украину. Вместе с тем, самопровозглашенные республики не станут и частью Российской Федерации.
Политолог убежден, что Путин не собирается присоединять эти территории к РФ. Не стоит забывать, что российскому руководству такой шаг принесет очень серьезные проблемы — как дипломатические, так и экономические. Поэтому идеальным для России вариантом является и дальше удерживать эти территории в подвешенном состоянии. В Кремле хотят, чтобы ЛНР и ДНР и дальше были зоной влияния России, но чтобы Киев при этом «платил за разбитые тарелки». Читайте также: Шендерович. Жители Хабаровска вышли на протесты не из-за Фургала, а из-за себя. Ведь Москва прилюдно вкатила людям оплеуху, арестовав ими выбранного губернатора.
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