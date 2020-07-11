Портников: Украина должна выбраться из зачарованного круга Москвы

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак утверждает, что Москва дала украинской стороне время для того, чтобы предоставить предложения относительно конституционных изменений, которые гарантируют особый статус оккупированных территорий
Ну и речь идет, по словам Козака, не только о Конституции, но и о целом пакете законов, которые должны превратить оккупирован Донбасс в «государство в государстве».
Украинский вице-премьер Алексей Резников утверждает, что сохраняет оптимизм и даже что «Россия готова сблизить позиции» — но точечных вопросов, таким, как освобождение пленных, режим прекращения огня и даже (вот это прогресс будет!) Открытие пунктов пропуска с оккупированных территорий на территорию Украины, закрытых с момента начала эпидемии по решению марионеточной власти. Впрочем, компромиссов по поводу прекращения огня не исключает и Дмитрий Козак.
Что за всем этим стоит? Очевидно, что украинские переговорщики уже поняли — осталось только убедить в этом Владимира Зеленского — что на прекращение конфликта на Донбассе и реинтеграцию оккупированной территории рассчитывать не приходится. И основную ставку нужно сделать на замораживание конфликта, когда «просто перестанут стрелять». Если же после этого Кремль признает независимость «народных республик» или решит включить их территорию в состав России, так никакой ответственности на Зеленскому за это не будет. Главное — что ни гибнуть люди, Украины будет жить мирной жизнью. А оккупированные территории? Ну не воевать за них с Россией на самом деле? Будем ждать, когда подействуют санкции или сменится власть в соседней стране.
Это абсолютно прозрачная политическая программа. Возникает только один вопрос — а Путину это все зачем? Чтобы взять на себя ответственность за жителей Донбасса и окончательно потерять Украину? Ради этого он затевал войну?
Требования Кремля также вполне понятными. Путину и Козаку нужно, чтобы Зеленский попытался протащить через парламент «особый статус» оккупированных районов, а перед этим начал обсуждать конституционные изменения с руководителями марионеточных администраций «народных республик». Зачем? Совсем не для того, чтобы отдать Донбасс. А для того, чтобы способствовать дестабилизации в Украине — и было бы замечательно, чтобы конфликт вокруг статуса оккупированных районов совпал с экономической и социальной кризисом в нашей стране. Это откроет путь к новым территориальным захватам, новых «народных республик» или хотя бы к «восстановлению территориальной целостности» уже существующих, за счет оккупации всей территории Донецкой и Луганской областей.
Зеленский, впрочем, не собирается соглашаться с выполнением этих требований. А вопрос статуса оккупированных территорий собирается обсуждать вовсе не с наемниками, а с представителями переселенцев в Минской группе. Но так украинский президент может удовлетворить только себя самого. Путина он не удовлетворит.
А значит, и никаких компромиссов о прекращении огня и иных точечных договоренностей тоже не будет. Будут продолжать стрелять.
И это — даже не тупик. Это — порочный круг. Если вы начинаете выполнять кремлевские требования, так начинается дестабилизация в стране. А если вы их не выполняете — так продолжается военный конфликт, который может даже усилиться.
Выйти из этого круга не очень сложно: нужно всего лишь признать ошибочность подходов Владимира Зеленского, его окружения и его сторонников к решению конфликта с Россией. Нужно признать лживость отношение Владимира Зеленского, его окружения и его сторонников по отношению к политике предыдущей власти в конфликте с Россией. Нужно осознать, что политика Владимира Зеленского и его окружение приведет к новой катастрофе в отношениях с Россией, а среди жертв этой катастрофы — жертв дестабилизации и новой войны — окажутся сторонники Владимира Зеленского. И многие из них не сможет уже проголосовать ни за Зеленского, ни за другого кандидата на пост президента просто потому, что на кладбищах не голосуют.
А поэтому нужно перестать рассчитывать удовлетворять иллюзии людей, которые вообще не понимают, что вокруг них происходит и тем самым подталкивают себя и других к могиле. Нужно перестать надеяться «задобрить» Путина — человека, обеспокоена восстановлением «исторической России», «задобрить» нельзя до тех пор, пока эту «историческую Россию» не будет восстановлено в границах от Ужгорода до Владивостока.
Нужно понять, что война будет продолжаться, солдаты — будут гибнуть люди на линии разграничения — страдать. И так еще очень много лет. Наша главная цель — чтобы эта война не переросла в большую конфликт, чтобы линия разграничения НЕ передвинулась в Киев или Каменец-Подольский, чтобы Украина научилась жить и развиваться в условиях перманентного конфликта с врагом. Так, война может закончиться в голове Владимира Зеленского, война может закончиться в голове каждого из его избирателей, но вот только Россия и Украина находятся не в голове Зеленского. И мы с вами тоже не в его голове живем — хотя, возможно, там гораздо уютнее, я это допускаю.
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